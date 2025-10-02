Путин иронично ответил на вопрос о дронах в Дании
Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания клуба «Валдай» иронично ответил, что больше не будет посылать столько дронов в Данию.
«Не буду больше ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще долетает?» – сказал он.
Затем российский лидер ответил серьезно, что там нет целей для Вооруженных сил РФ, поэтому России нет смысла посылать дроны в страны НАТО. Путин назвал такие обвинения способом нагнетания обстановки и повышения расходов на оборону.
Издание BT со ссылкой на заявление полиции 27 сентября писало, что датские власти заявили об обнаружении беспилотников у авиабазы Каруп. В связи с инцидентом воздушное пространство на некоторое время было закрыто для движения гражданских самолетов. Вечером 22 сентября был первый случай, когда в Дании зафиксировали нахождение дронов.
29 сентября в Дании мобилизовали несколько сотен резервистов в связи с инцидентами с пролетом дронов в воздушном пространстве страны. В минобороны страны отказались комментировать решение.