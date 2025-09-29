В Дании мобилизовали резервистов после инцидентов с пролетом дронов
В Дании мобилизовали несколько сотен резервистов в связи с инцидентами с пролетом дронов в воздушном пространстве страны. Об этом сообщает TV2 со ссылкой на источники.
Телеканал отмечает, что в минобороны Дании отказались комментировать решение.
Издание BT со ссылкой на заявление полиции 27 сентября писало, что датские власти заявили об обнаружении беспилотников у авиабазы Каруп. В связи с инцидентом воздушное пространство на некоторое время было закрыто для движения гражданских самолетов.
Утром накануне Дания также закрывала воздушное пространство над аэропортом Ольборга в связи с замеченным беспилотником. Вечером 22 сентября был первый случай, когда в Дании зафиксировали нахождение неизвестных дронов. Аэропорт Копенгагена из-за этого приостановил полеты самолетов. Посол России в Дании Владимир Барбин говорил, что инцидент стал попыткой спровоцировать страны НАТО на военное столкновение с Россией.
26 сентября дроны зафиксировали над немецкой землей Шлезвиг-Гольштейн севернее Гамбурга. Полиция ФРГ допускала версию шпионажа с использованием БПЛА. Издание NDR отмечало, что в начале сентября спецподразделения полиции ФРГ заблокировали грузовое судно на Кильском канале, которое могло служить базой для запуска дронов.