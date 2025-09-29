В Дании мобилизовали резервистов после инцидентов с пролетом дронов

Утром накануне Дания также закрывала воздушное пространство над аэропортом Ольборга в связи с замеченным беспилотником. Вечером 22 сентября был первый случай, когда в Дании зафиксировали нахождение неизвестных дронов. Аэропорт Копенгагена из-за этого приостановил полеты самолетов. Посол России в Дании Владимир Барбин говорил, что инцидент стал попыткой спровоцировать страны НАТО на военное столкновение с Россией.