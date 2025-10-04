Организатора протестов в Грузии госпитализировали из-за плохого самочувствия
Одного из организаторов протестной акции в Тбилиси, оперного певца Паата Бурчуладзе госпитализировали, сообщает Newsgeorgia
70-летний Бурчуладзе почувствовал себя плохо во время продолжающегося митинга у парламента. Перед этим Бурчуладзе штурмовал президентский дворец – он перелезал через ограду.
Госпитализации предшествовали споры с протестующими. Некоторые высказывали недовольство в адрес организаторов, пишет СМИ. Бурчуладзе заявил, что «едет на обследование и обязательно вернется».
Спецназ вытеснил протестующих с улицы Атонели в Тбилиси с помощью слезоточивого газа и водометов. Сообщается как минимум о 25 задержанных.
В результате протеста в стране пострадали 14 полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе посоветовал всем, применившим насилие на акции протеста, «молиться», чтобы пострадавший полицейский выжил. «Я думаю, что те люди, которые это сделали, должны молиться. Государство будет очень строгим по отношению к любому, кто поднимет руку на полицейского», – заявил грузинский премьер.
По факту попытки штурма резиденции президента Грузии возбуждено уголовное дело. Полиция пообещала привлечь к ответственности всех причастных.
Акция протеста в Тбилиси проходит на фоне выборов в органы местного самоуправления Грузии. После объявления ЦИК первых результатов «Грузинская мечта» заявила о победе во всех 64 муниципалитетах.
По данным ЦИК страны, по итогам подсчета 582 участков из 584, «Грузинская мечта» с поддержкой 212 207 голосов набрала 70,2% на выборах в городское собрание (сакребуло) Тбилиси, сообщает «Sputnik Грузия».