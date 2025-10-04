Организатора протестов в Грузии госпитализировали из-за плохого самочувствия

В результате протеста в стране пострадали 14 полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе посоветовал всем, применившим насилие на акции протеста, «молиться», чтобы пострадавший полицейский выжил. «Я думаю, что те люди, которые это сделали, должны молиться. Государство будет очень строгим по отношению к любому, кто поднимет руку на полицейского», – заявил грузинский премьер.