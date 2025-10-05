Премьер-министр Грузии обвинил посла ЕС в поддержке беспорядков
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки в столице на посла ЕС в Тбилиси Павла Герчинского. Глава правительства считает, что обязанностью дипломата было решительно осудить протесты, сообщает грузинский телеканал 1TV.
Кобахидзе заявил, что некоторые иностранные представители, включая чиновника от ЕС, напрямую поддержали попытку свержения конституционного строя в стране.
Акции протеста в Тбилиси начались вечером 4 октября. В результате столкновений пострадали 14 сотрудников полиции. МВД Грузии возбудило уголовное дело по фактам нападения на полицейских, призывов к насильственному изменению власти, повреждения имущества и попытки захвата стратегического объекта.
4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. Граждане страны выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. От участия в выборах отказались восемь оппозиционных сил. Исключением стали партии «Сильная Грузия – Лело» и «Гахария – за Грузию». Согласно данным ЦИК после обработки 98,1% протоколов, правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» набрала 70,1% голосов. Кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе лидировал с результатом 71,6%.