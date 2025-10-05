Премьер-министр Грузии обвинил посла ЕС в поддержке беспорядков

4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. Граждане страны выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. От участия в выборах отказались восемь оппозиционных сил. Исключением стали партии «Сильная Грузия – Лело» и «Гахария – за Грузию». Согласно данным ЦИК после обработки 98,1% протоколов, правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» набрала 70,1% голосов. Кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе лидировал с результатом 71,6%.