В материале издания утверждается, что попытка установить бесполетную зону над Украиной под контролем НАТО в текущей опасной и нестабильной обстановке фактически провоцирует серьезные проблемы. Издание охарактеризовало эту инициативу как опасную и провокационную, указав на потенциальные риски начала третьей мировой войны.