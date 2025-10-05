The American Conservative назвал идею Зеленского о бесполетной зоне опасной
Американский журнал The American Conservative сообщил о попытке президента Украины Владимира Зеленского втянуть НАТО в неприятности. По оценке журналистов, идея политика создать бесполетную зону над страной несет риски эскалации отношений с Россией.
В материале издания утверждается, что попытка установить бесполетную зону над Украиной под контролем НАТО в текущей опасной и нестабильной обстановке фактически провоцирует серьезные проблемы. Издание охарактеризовало эту инициативу как опасную и провокационную, указав на потенциальные риски начала третьей мировой войны.
В 2022 г. Зеленский призывал НАТО ввести бесполетную зону над территорией страны, чтобы предотвратить налеты авиации со стороны России. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что создание бесполетной зоны над Украиной может привести к началу Третьей мировой войны.