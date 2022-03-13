Боррель заявил о риске войны при создании бесполетной зоны над Украиной
Создание бесполетной зоны над Украиной может привести к началу Третьей мировой войны, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью газете El Periódico.
«Когда кто-то просит бесполетную зону, это подразумевает наличие возможности и желания сбивать российские самолеты, нарушающие ее. Это означало бы довести конфликт до Третьей мировой войны, и очевидно, что мы не хотим этого делать», — сказал Боррель.
Он отметил, что Европа делает “все возможное с военной точки зрения”, стараясь не распространять войну на другие страны и избегать конфронтации. Санкции, по его словам, не способны остановить конфликт в одночасье, но ограничения в отношении РФ могут ослабить экономику, они “дорого обойдутся России”, подчеркнул Боррель. Импорт энергоресурсов из РФ Евросоюз намерен сократить “максимально быстро”, добавил он.
Китай, несмотря на подписанное до начала спецоперации соглашение о партнерстве с Россией, не поддержал ее, и «это очень важно». «Это страна, которая может сыграть свою роль, и, вероятно, сыграет», — сказал Боррель.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал НАТО ввести бесполетную зону над территорией страны или предоставить Киеву самолеты, чтобы предотвратить налеты авиации со стороны России. НАТО, США и Великобритания ранее высказывались против идеи беспилотной зоны из опасений, что ее поддержание может привести к полномасштабной войне с Россией.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Ее целью Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». По утверждению оборонного ведомства, на Украине в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.