Боррель заявил о риске войны при создании бесполетной зоны над Украиной

Он отметил, что Европа делает “все возможное с военной точки зрения”, стараясь не распространять войну на другие страны и избегать конфронтации. Санкции, по его словам, не способны остановить конфликт в одночасье, но ограничения в отношении РФ могут ослабить экономику, они “дорого обойдутся России”, подчеркнул Боррель. Импорт энергоресурсов из РФ Евросоюз намерен сократить “максимально быстро”, добавил он.