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Боррель заявил о риске войны при создании бесполетной зоны над Украиной

Ведомости

Создание бесполетной зоны над Украиной может привести к началу Третьей мировой войны, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью газете El Periódico.

«Когда кто-то просит бесполетную зону, это подразумевает наличие возможности и желания сбивать российские самолеты, нарушающие ее. Это означало бы довести конфликт до Третьей мировой войны, и очевидно, что мы не хотим этого делать», — сказал Боррель.

Он отметил, что Европа делает “все возможное с военной точки зрения”, стараясь не распространять войну на другие страны и избегать конфронтации. Санкции, по его словам, не способны остановить конфликт в одночасье, но ограничения в отношении РФ могут ослабить экономику, они “дорого обойдутся России”, подчеркнул Боррель. Импорт энергоресурсов из РФ Евросоюз намерен сократить “максимально быстро”, добавил он. 

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Китай, несмотря на подписанное до начала спецоперации соглашение о партнерстве с Россией, не поддержал ее, и «это очень важно». «Это страна, которая может сыграть свою роль, и, вероятно, сыграет», — сказал Боррель.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал НАТО ввести бесполетную зону над территорией страны или предоставить Киеву самолеты, чтобы предотвратить налеты авиации со стороны России. НАТО, США и Великобритания ранее высказывались против идеи беспилотной зоны из опасений, что ее поддержание может привести к полномасштабной войне с Россией.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Ее целью Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». По утверждению оборонного ведомства, на Украине в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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