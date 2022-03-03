Пентагон: введение бесполетной зоны над Украиной могло бы спровоцировать войну с Россией
Поддержание бесполетной зоны над Украиной чревато риском войны с Россией, заявил в интервью телекомпании NBC глава минобороны США Ллойд Остин.
«Президент [США Джо] Байден ясно дал понять, что американские войска не будут воевать с Россией на Украине. Поддержание бесполетной зоны [над Украиной] потребовало бы соприкосновения с российскими самолетами. Это грозило бы для нас войной», — заявил министр.
Он также подчеркнул, что необходимо любыми способами избегать применения ядерного оружия, однако уверен в том, что США смогут защитить не только себя, но и своих партнеров.
Ввести бесполетную зону над Украиной ранее призвал страны Евросоюза президент страны Владимир Зеленский. По словам главы офиса Зеленского Андрея Ермака, в Киеве понимают, что такое решение может привести к прямому противостоянию России и НАТО, однако все равно просят принять его, потому что «Россия не остановится только на Украине».
Эта идея пока не нашла поддержки на Западе из-за опасений по поводу возможной войны с Россией. Как объяснили в Белом доме, создание бесполетной зоны означало бы, что военные США должны сбивать российские самолеты. Против этого также высказались британский премьер Борис Джонсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
США, ЕС, Великобритания, Канада, Исландия, Норвегия, Молдавия и Северная Македония закрыли свое небо для самолетов из России в ответ на военную операцию на Украине. Авиавласти США предупредили, что готовы перехватывать российские самолеты в случае нарушения запрета.