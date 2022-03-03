Пентагон: введение бесполетной зоны над Украиной могло бы спровоцировать войну с Россией

Ввести бесполетную зону над Украиной ранее призвал страны Евросоюза президент страны Владимир Зеленский. По словам главы офиса Зеленского Андрея Ермака, в Киеве понимают, что такое решение может привести к прямому противостоянию России и НАТО, однако все равно просят принять его, потому что «Россия не остановится только на Украине».