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Пентагон: введение бесполетной зоны над Украиной могло бы спровоцировать войну с Россией

Ведомости

Поддержание бесполетной зоны над Украиной чревато риском войны с Россией, заявил в интервью телекомпании NBC глава минобороны США Ллойд Остин.

«Президент [США Джо] Байден ясно дал понять, что американские войска не будут воевать с Россией на Украине. Поддержание бесполетной зоны [над Украиной] потребовало бы соприкосновения с российскими самолетами. Это грозило бы для нас войной», — заявил министр.

Он также подчеркнул, что необходимо любыми способами избегать применения ядерного оружия, однако уверен в том, что США смогут защитить не только себя, но и своих партнеров.

Ввести бесполетную зону над Украиной ранее призвал страны Евросоюза президент страны Владимир Зеленский. По словам главы офиса Зеленского Андрея Ермака, в Киеве понимают, что такое решение может привести к прямому противостоянию России и НАТО, однако все равно просят принять его, потому что «Россия не остановится только на Украине».

Эта идея пока не нашла поддержки на Западе из-за опасений по поводу возможной войны с Россией. Как объяснили в Белом доме, создание бесполетной зоны означало бы, что военные США должны сбивать российские самолеты. Против этого также высказались британский премьер Борис Джонсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

США, ЕС, Великобритания, Канада, Исландия, Норвегия, Молдавия и Северная Македония закрыли свое небо для самолетов из России в ответ на военную операцию на Украине. Авиавласти США предупредили, что готовы перехватывать российские самолеты в случае нарушения запрета.

Ранее по теме: НАТО не планирует вводить бесполетную зону над Украиной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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