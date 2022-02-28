НАТО не планирует вводить бесполетную зону над Украиной

В опубликованном в тот же день интервью The Telegraph замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что НАТО не пойдет на такой шаг. По его словам, введение бесполетной зоны над Украиной привело бы к прямому столкновению альянса с Россией. «На самом деле самолеты [НАТО] будут втянуты в воздушный бой, в результате которого они будут сбиты», — сказал министр. Он добавил, что это станет поводом для применения Статьи 5 Устава НАТО, согласно которой вооруженное нападение на одного члена альянса будет рассматриваться как нападение на НАТО в целом.