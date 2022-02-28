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Политика

НАТО не планирует вводить бесполетную зону над Украиной

Ведомости

У НАТО нет планов вводить бесполетную зону над территорией Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании NBC.

«У нас нет намерений входить на Украину — ни на земле, ни в воздушном пространстве», — сказал он.

По словам Столтенберга, на членах НАТО лежит ответственность за то, чтобы боевые действия на Украине не вышли из-под контроля и ситуация не переросла в полномасштабную войну в Европе. Он отметил, что альянс не поменял статус готовности своих ядерных войск после того, как 27 февраля президент России Владимир Путин поручил перевести силы сдерживания России в особый режим несения боевого дежурства.

Столтенберг добавил, что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским утром в понедельник и заверил его в «твердой поддержке» со стороны НАТО, а также сообщил ему о дополнительных поставках противотанковых ракет, военной помощи и финансовой поддержки.

Установление бесполетной зоны над украинской территорией было одним из требований к ЕС, которые озвучил президент страны Владимир Зеленский 24 февраля после того, как Россия начала военную операцию на Украине.

В опубликованном в тот же день интервью The Telegraph замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что НАТО не пойдет на такой шаг. По его словам, введение бесполетной зоны над Украиной привело бы к прямому столкновению альянса с Россией. «На самом деле самолеты [НАТО] будут втянуты в воздушный бой, в результате которого они будут сбиты», — сказал министр. Он добавил, что это станет поводом для применения Статьи 5 Устава НАТО, согласно которой вооруженное нападение на одного члена альянса будет рассматриваться как нападение на НАТО в целом.

Евросоюз накануне ввел полный запрет на полеты российских самолетов над всей территорией сообщества. Эта мера распространяется на все воздушные суда, зарегистрированные в России, а также воздушный транспорт, который принадлежит или зафрахтован российскими компаниями и частными лицами. Свое небо для российских самолетов также закрыли Великобритания, Канада, Исландия, Норвегия, Молдавия и Северная Македония.

Россия в ответ запретила полеты над своей территорией без специального разрешения перевозчикам из 28 стран Евросоюза, а также восьми стран, не входящих в ЕС: Албании, Ангильи, Британии, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Джерси, Канады и Норвегии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных