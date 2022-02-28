НАТО не планирует вводить бесполетную зону над Украиной
У НАТО нет планов вводить бесполетную зону над территорией Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании NBC.
«У нас нет намерений входить на Украину — ни на земле, ни в воздушном пространстве», — сказал он.
По словам Столтенберга, на членах НАТО лежит ответственность за то, чтобы боевые действия на Украине не вышли из-под контроля и ситуация не переросла в полномасштабную войну в Европе. Он отметил, что альянс не поменял статус готовности своих ядерных войск после того, как 27 февраля президент России Владимир Путин поручил перевести силы сдерживания России в особый режим несения боевого дежурства.
Столтенберг добавил, что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским утром в понедельник и заверил его в «твердой поддержке» со стороны НАТО, а также сообщил ему о дополнительных поставках противотанковых ракет, военной помощи и финансовой поддержки.
Установление бесполетной зоны над украинской территорией было одним из требований к ЕС, которые озвучил президент страны Владимир Зеленский 24 февраля после того, как Россия начала военную операцию на Украине.
В опубликованном в тот же день интервью The Telegraph замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что НАТО не пойдет на такой шаг. По его словам, введение бесполетной зоны над Украиной привело бы к прямому столкновению альянса с Россией. «На самом деле самолеты [НАТО] будут втянуты в воздушный бой, в результате которого они будут сбиты», — сказал министр. Он добавил, что это станет поводом для применения Статьи 5 Устава НАТО, согласно которой вооруженное нападение на одного члена альянса будет рассматриваться как нападение на НАТО в целом.
Евросоюз накануне ввел полный запрет на полеты российских самолетов над всей территорией сообщества. Эта мера распространяется на все воздушные суда, зарегистрированные в России, а также воздушный транспорт, который принадлежит или зафрахтован российскими компаниями и частными лицами. Свое небо для российских самолетов также закрыли Великобритания, Канада, Исландия, Норвегия, Молдавия и Северная Македония.
Россия в ответ запретила полеты над своей территорией без специального разрешения перевозчикам из 28 стран Евросоюза, а также восьми стран, не входящих в ЕС: Албании, Ангильи, Британии, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Джерси, Канады и Норвегии.