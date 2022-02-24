Зеленский потребовал от ЕС установить бесполетную зону над Украиной
Украина требует от ЕС ввести бесполетную зону над территорией страны, а также принять новый пакет санкций против России, заявил президент республики Владимир Зеленский в своем Twitter-аккаунте.
«Пакет дополнительных жестких санкций против России со стороны ЕС на подходе. Обсудил все детали с [президентом Франции] Эммануэлем Макроном. Мы требуем отключения России от SWIFT, введения бесполетной зоны над Украиной и других эффективных шагов», — сказал Зеленский.
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко подтвердил эту информацию и заявил, что украинская сторона действительно собирается предложить НАТО и ЕС ввести бесполетную зону над Украиной в связи с началом российской военной операции.
Ранее сегодня авиакомпании Turkish Airlines и Swiss Air отменили запланированные рейсы на Украину. 21 февраля полеты в Киев отменили немецкий авиаперевозчик Lufthansa и французский Air France. Представители авиакомпаний сообщили, что полеты приостанавливаются до конца февраля.
На территории Украины введено военное положение. Зеленский призвал жителей страны соблюдать спокойствие и оставаться дома. Помимо этого глава государства внес в Верховную раду законопроект «О всеобщей мобилизации». В ряде регионов страны, в том числе в Киеве, введен комендантский час.
Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента России Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны.