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Зеленский потребовал от ЕС установить бесполетную зону над Украиной

Ведомости

Украина требует от ЕС ввести бесполетную зону над территорией страны, а также принять новый пакет санкций против России, заявил президент республики Владимир Зеленский в своем Twitter-аккаунте.

«Пакет дополнительных жестких санкций против России со стороны ЕС на подходе. Обсудил все детали с [президентом Франции] Эммануэлем Макроном. Мы требуем отключения России от SWIFT, введения бесполетной зоны над Украиной и других эффективных шагов», — сказал Зеленский. 

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко подтвердил эту информацию и заявил, что украинская сторона действительно собирается предложить НАТО и ЕС ввести бесполетную зону над Украиной в связи с началом российской военной операции. 

Ранее сегодня авиакомпании Turkish Airlines и Swiss Air отменили запланированные рейсы на Украину. 21 февраля полеты в Киев отменили немецкий авиаперевозчик Lufthansa и французский Air France. Представители авиакомпаний сообщили, что полеты приостанавливаются до конца февраля. 

На территории Украины введено военное положение. Зеленский призвал жителей страны соблюдать спокойствие и оставаться дома. Помимо этого глава государства внес в Верховную раду законопроект «О всеобщей мобилизации». В ряде регионов страны, в том числе в Киеве, введен комендантский час.

Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента России Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных