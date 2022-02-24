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СКР возбудил уголовное дело после обстрела Белгородской области с территории Украины

Ведомости

Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по факту обстрела приграничной территории Белгородской области, сообщает пресс-служба ведомства. Обстрелу со стороны военизированных формирований Украины подверглись Белгородский и Ровенский район региона. 

По данным следствия, в результате прямых попаданий снарядов пострадали трое человек, в том числе один ребенок 2015 года рождения. Помимо этого был уничтожен жилой дом, повреждены еще восемь домов и автомобиль. В ведомстве уточнили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и лица, причастные к нему. 

Ранее губернатор Белгородской области рассказал, что на территории региона зафиксировано шесть эпизодов разрушений из-за обстрелов. Он также объявил, что в области будет действовать режим повышенной опасности, чрезвычайное положение не будет вводиться. Однако занятия в школах и детских садах в муниципалитетах Белгородской области, которые граничат с Украиной, отменены. 

Ранее сегодня Центр общественных связей ФСБ сообщил об обстреле пограничного пункта России в Курской области. В ведомстве уточнили, что огневая точка была подавлена ответным огнем. 21 февраля ФСБ сообщила, что выпущенный с территории Украины снаряд полностью разрушил погранпункт в Ростовской области, находящийся примерно в 150 м от российско-украинской границы.

Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля в границах Луганской и Донецкой областей. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны, а также защитить русскоговорящее население.

В Минобороны России заявили, что не наносят ударов по гражданской инфраструктуре городов Украины. Министерство сообщило, что подавило средства противовоздушной обороны страны, инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя. Также в оборонном ведомстве отметили, что военные ВСУ бросают оружие и массово покидают свои позиции.

Ранее по теме: ФСБ сообщила об обстреле двух российских гражданских судов в Азовском море

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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