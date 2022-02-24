СКР возбудил уголовное дело после обстрела Белгородской области с территории Украины
Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по факту обстрела приграничной территории Белгородской области, сообщает пресс-служба ведомства. Обстрелу со стороны военизированных формирований Украины подверглись Белгородский и Ровенский район региона.
По данным следствия, в результате прямых попаданий снарядов пострадали трое человек, в том числе один ребенок 2015 года рождения. Помимо этого был уничтожен жилой дом, повреждены еще восемь домов и автомобиль. В ведомстве уточнили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и лица, причастные к нему.
Ранее губернатор Белгородской области рассказал, что на территории региона зафиксировано шесть эпизодов разрушений из-за обстрелов. Он также объявил, что в области будет действовать режим повышенной опасности, чрезвычайное положение не будет вводиться. Однако занятия в школах и детских садах в муниципалитетах Белгородской области, которые граничат с Украиной, отменены.
Ранее сегодня Центр общественных связей ФСБ сообщил об обстреле пограничного пункта России в Курской области. В ведомстве уточнили, что огневая точка была подавлена ответным огнем. 21 февраля ФСБ сообщила, что выпущенный с территории Украины снаряд полностью разрушил погранпункт в Ростовской области, находящийся примерно в 150 м от российско-украинской границы.
Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля в границах Луганской и Донецкой областей. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны, а также защитить русскоговорящее население.
В Минобороны России заявили, что не наносят ударов по гражданской инфраструктуре городов Украины. Министерство сообщило, что подавило средства противовоздушной обороны страны, инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя. Также в оборонном ведомстве отметили, что военные ВСУ бросают оружие и массово покидают свои позиции.