СКР возбудил уголовное дело после обстрела Белгородской области с территории Украины

По данным следствия, в результате прямых попаданий снарядов пострадали трое человек, в том числе один ребенок 2015 года рождения. Помимо этого был уничтожен жилой дом, повреждены еще восемь домов и автомобиль. В ведомстве уточнили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и лица, причастные к нему.