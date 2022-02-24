ФСБ сообщила об обстреле двух российских гражданских судов в Азовском море
Два российских гражданских судна подверглись ракетному удару со стороны Украины в Азовском море, сообщило управление погранслужбы ФСБ по Краснодарскому краю. Ранее сегодня Росморречфлот сообщил, что судоходство в Азовском море приостановлено до особого распоряжения.
«В 11:00 24 февраля в акватории Азовского моря российские гражданские грузовые суда SGV-FLOT и SERAPHIM SAROVSKIY подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины. Огонь велся со стороны города Мариуполя. В результате обстрела нефтегруз SGV-FLOT получил повреждения, на борту вспыхнул пожар, один из членов судокоманды получил тяжелое ранение», — сообщили в ФСБ (цитата по «Интерфаксу»).
Экипаж нефтегруза потушил пожар, и оба судна продолжили движение. Пограничные сторожевые катера погрануправления ФСБ направились к месту происшествия для эвакуации раненого моряка и оказания помощи.
Ранее сегодня ФСБ сообщила об обстреле пограничного пункта России в Курской области. Огневая точка была подавлена ответным огнем, в результате обстрела никто не пострадал, добавили в службе.
Военную операцию в Донбассе Россия начала утром 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля в границах Луганской и Донецкой областей. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны.
В Минобороны России заявили, что не наносят ударов по гражданской инфраструктуре городов Украины. Министерство сообщило, что подавило средства противовоздушной обороны страны, инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя. Также в оборонном ведомстве отметили, что украинские военные бросают оружие и массово покидают свои позиции.