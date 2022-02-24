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ФСБ сообщила об обстреле двух российских гражданских судов в Азовском море

Ведомости

Два российских гражданских судна подверглись ракетному удару со стороны Украины в Азовском море, сообщило управление погранслужбы ФСБ по Краснодарскому краю. Ранее сегодня Росморречфлот сообщил, что судоходство в Азовском море приостановлено до особого распоряжения.

«В 11:00 24 февраля в акватории Азовского моря российские гражданские грузовые суда SGV-FLOT и SERAPHIM SAROVSKIY подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины. Огонь велся со стороны города Мариуполя. В результате обстрела нефтегруз SGV-FLOT получил повреждения, на борту вспыхнул пожар, один из членов судокоманды получил тяжелое ранение», — сообщили в ФСБ (цитата по «Интерфаксу»).

Экипаж нефтегруза потушил пожар, и оба судна продолжили движение. Пограничные сторожевые катера погрануправления ФСБ направились к месту происшествия для эвакуации раненого моряка и оказания помощи.

Ранее сегодня ФСБ сообщила об обстреле пограничного пункта России в Курской области. Огневая точка была подавлена ответным огнем, в результате обстрела никто не пострадал, добавили в службе.

Военную операцию в Донбассе Россия начала утром 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля в границах Луганской и Донецкой областей. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны.

В Минобороны России заявили, что не наносят ударов по гражданской инфраструктуре городов Украины. Министерство сообщило, что подавило средства противовоздушной обороны страны, инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя. Также в оборонном ведомстве отметили, что украинские военные бросают оружие и массово покидают свои позиции. 

Ранее по теме: Россия приостановила судоходство в Азовском море

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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