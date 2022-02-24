Россия приостановила судоходство в Азовском море
Власти России приостановили судоходство в Азовском море с 24 февраля, ограничение будет действовать до особого указания, сообщили в Росморречфлоте.
«С 4 утра 23 февраля на основании предупреждения Минобороны приостанавливается судоходство в Азовском море», — сообщили в ведомстве (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня Росавиация сообщила, что с 24 февраля полеты в аэропорты на юге России будут ограничены до 2 марта. До этого времени будет приостановлена работа аэропортов в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе. В ведомстве не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим ездить в аэропорты.
Также власти России закрыли воздушное пространство на границе с Украиной и Белоруссией из-за угрозы безопасности полетов в связи с применением военной техники.
Утром в четверг президент России Владимир Путин, до этого признавший самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, объявил о проведении в Донбассе специальной военной операции. По его словам, Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» Украины, а оккупация украинских территорий в планы Москвы не входит. Он призвал украинских военных сложить оружие и предупредил о незамедлительном ответе в случае попыток вмешаться в происходящее извне.