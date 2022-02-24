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Россия приостановила судоходство в Азовском море

Ведомости

Власти России приостановили судоходство в Азовском море с 24 февраля, ограничение будет действовать до особого указания, сообщили в Росморречфлоте.

«С 4 утра 23 февраля на основании предупреждения Минобороны приостанавливается судоходство в Азовском море», — сообщили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня Росавиация сообщила, что с 24 февраля полеты в аэропорты на юге России будут ограничены до 2 марта. До этого времени будет приостановлена работа аэропортов в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе. В ведомстве не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим ездить в аэропорты.

Также власти России закрыли воздушное пространство на границе с Украиной и Белоруссией из-за угрозы безопасности полетов в связи с применением военной техники.

Утром в четверг президент России Владимир Путин, до этого признавший самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, объявил о проведении в Донбассе специальной военной операции. По его словам, Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» Украины, а оккупация украинских территорий в планы Москвы не входит. Он призвал украинских военных сложить оружие и предупредил о незамедлительном ответе в случае попыток вмешаться в происходящее извне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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