Московская биржа возобновила торги, Банк России объявил о начале интервенций

На фоне этого Московская биржа объявила о приостановке торгов на всех рынках – по решению ЦБ. Вслед за Мосбиржей торги приостановила СПБ биржа. Торги остановились на фоне рекордного за шесть лет падения курса рубля. Курс доллара на открытии торгов составил 82,95 руб. после 81,16 руб. на закрытии. Уже через минуту, к 7:00 мск, показатель стал резко расти и на пике достиг 84,075 руб. Это рекордное значение с января 2016 г.