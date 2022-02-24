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Финансы

Московская биржа возобновила торги, Банк России объявил о начале интервенций

Инвесторы реагируют на военную операцию России в Донбассе
Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости

Московская биржа, которая сегодня с утра остановила торги по решению ЦБ, возобновила их в 10:00 мск. Рынки стремительно падают: индекс Мосбиржи – на 27,3%, его долларовый аналог РТС – на 34%.

Через полчаса биржа вновь приостановила торги, а позже – перевела торги по ценным бумагам в режим дискретного аукциона из-за снижения индекса более чем на 20%. ЦБ в это же время для защиты инвесторов ввел для брокеров запрет коротких продаж на биржевом и внебиржевом рынке с 24 февраля 11:00 мск и до отмены указанных предписаний.

На возобновлении торгов доллар торгуется выше 86 руб./$ впервые с января 2016 г., евро стоит 99,99 руб. впервые с декабря 2014 г.

Голубые фишки стремительно дешевеют, сильнее всех падают бумаги добывающих компаний: «Магнита» – на 14,5%, «Татнефти» – на 14%, «Роснефти» – на 12%, НЛМК – на 13,75%.

Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решения начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список и провести операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору (аукцион РЕПО в рублях с лимитом 1 трлн руб.).

Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе

Он объяснил ее защитой людей, которые подвергались «геноциду со стороны киевского режима»

Президент России Владимир Путин выступил 24 февраля с экстренным обращением и объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее цель – «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Министерство обороны России сообщило об ударах по объектам военной инфраструктуры Украины. В ведомстве заявили о подавлении средств ПВО Украины, уничтожении инфраструктуры авиабаз. Минобороны Украины сообщило о сбитом российском самолете. В Минобороны России это опровергли.

На фоне этого Московская биржа объявила о приостановке торгов на всех рынках – по решению ЦБ. Вслед за Мосбиржей торги приостановила СПБ биржа. Торги остановились на фоне рекордного за шесть лет падения курса рубля. Курс доллара на открытии торгов составил 82,95 руб. после 81,16 руб. на закрытии. Уже через минуту, к 7:00 мск, показатель стал резко расти и на пике достиг 84,075 руб. Это рекордное значение с января 2016 г.

Курс евро на открытии торгов составил 92,5 руб. после 91,7 руб. на закрытии 23 февраля. Уже к 7:07 мск показатель достиг 95,24 руб. Это также максимум с начала 2016 г.

Обновлено в 11.05 мск

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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