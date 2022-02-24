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Минобороны опровергло данные о сбитом российском самолете над Украиной

Ведомости

Информация о сбитом российском самолете в небе над Украиной не соответствует действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности», — заявили в российском военном ведомстве.

Агентство «РИА Новости», ссылаясь на сообщение Минобороны, сообщило о подавлении средств ПВО украинской армии, инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя. «Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены», — заявили в ведомстве.

Ранее Генштаб ВСУ в Facebook сообщил о пяти сбитых самолетах и одном вертолете. «По информации командования Объединенных сил, сегодня, 24 февраля, сбито пять самолетов и вертолет агрессоров».

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении в Донбассе специальной военной операции. Затем CNN и «Интерфакс» сообщили о взрывах рядом с крупнейшими украинскими городами. В Минобороны России заявили, что не наносят ударов по украинским городам.

Ранее по теме: Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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