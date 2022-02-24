Минобороны опровергло данные о сбитом российском самолете над Украиной
Информация о сбитом российском самолете в небе над Украиной не соответствует действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
«Информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности», — заявили в российском военном ведомстве.
Агентство «РИА Новости», ссылаясь на сообщение Минобороны, сообщило о подавлении средств ПВО украинской армии, инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя. «Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены», — заявили в ведомстве.
Ранее Генштаб ВСУ в Facebook сообщил о пяти сбитых самолетах и одном вертолете. «По информации командования Объединенных сил, сегодня, 24 февраля, сбито пять самолетов и вертолет агрессоров».
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении в Донбассе специальной военной операции. Затем CNN и «Интерфакс» сообщили о взрывах рядом с крупнейшими украинскими городами. В Минобороны России заявили, что не наносят ударов по украинским городам.