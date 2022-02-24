Минобороны опровергло данные о сбитом российском самолете над Украиной

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении в Донбассе специальной военной операции. Затем CNN и «Интерфакс» сообщили о взрывах рядом с крупнейшими украинскими городами. В Минобороны России заявили, что не наносят ударов по украинским городам.