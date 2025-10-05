Вучич: мир готовится к войне, Сербия пытается избежать конфликта
Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала РТВ 1 охарактеризовал международную обстановку как подготовку к войне. По его словам, вопрос сейчас лишь в том, какую сторону выберет каждая страна.
Глава государства отметил, что Сербия стремится избежать участия в конфликтах и противостоит попыткам втянуть ее в грядущие столкновения на чьей-либо стороне.
2 сентября Вучич заявил, что Сербия будет сохранять нейтралитет и дальше в отношении России и стран Европы. Он напомнил, что Сербия – единственная европейская страна, которая не ввела санкций против РФ.