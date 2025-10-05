Газета
Главная / Политика /

Politico: победа партии Бабиша грозит превратить Чехию в головную боль ЕС

Ведомости

Победившая на выборах в Чехии партия экс-премьера Андрея Бабиша «Акция недовольных граждан» (ANO) может превратить республику в очередную головную боль для Евросоюза, пишет газета Politico.

По итогам выборов 4 октября ANO получила 35% голосов в чешский парламент, что стало лучшим результатом в истории партии. Коалиция его главного соперника, премьер-министра страны Петра Фиалы, получила 23%.

Европа с осторожностью следит за выборами в Чехии, отмечает газета. Бабиш ранее обещал отказаться от инициативы по поставкам боеприпасов для Украины, оспорить планы НАТО по увеличению военных расходов и выступить против «зеленого курса» Европейской комиссии. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил Politico, что возвращение к власти миллиардера может сделать Чехию новым объектом нападок наряду с Венгрией и Словакией.

«Я считаю, что если посмотреть на его заявления и заявления его союзников в Европе, таких как Виктор Орбан, и то, что он сделал с Венгрией, он [Бабиш] начнет подталкивать Чехию к маргинализации», – сказал он.

Бабишу, вероятно, не удастся получить большинство в нижней палате парламента, поэтому ему потребуется парламентская поддержка для формирования правительства, говорится в статье.

