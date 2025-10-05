Газета
Главная / Политика /

Главы МИД восьми стран призвали к переговорам по передаче власти в Газе

Ведомости

Главы МИД арабских и исламских стран в совместном заявлении призвали начать переговоры по передаче власти в Газе от «Хамаса» к переходному комитету. Документ опубликован на сайте внешнеполитического ведомства Катара.

К заявлению также присоединились министры иностранных дел Иордании, ОАЭ, Индонезии, Пакистана, Турции, Саудовской Аравии и Египта.

Страны, как отмечается, приветствовали шаги группировки в ответ на предложение президента США Дональда Трампа о прекращении войны в секторе Газа, освобождении всех заложников и немедленном начале переговоров. Министры также одобрили призыв США к Израилю немедленно прекратить бомбардировки и начать реализацию соглашения об обмене.

Кроме того, министры восьми стран приветствовали заявление «Хамаса» о готовности передать управление сектором Газа переходному Палестинскому административному комитету. «Они подчеркнули необходимость немедленного начала переговоров для согласования механизмов реализации этого предложения и рассмотрения всех его аспектов», – говорится в заявлении.

WSJ: в переговорах по Газе примут участие Уиткофф и зять Трампа Кушнер

Политика / Международные новости

Подчеркивается, что достижение всеобъемлющего соглашения обеспечит беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в сектор Газа и не допустит перемещения палестинского населения.

29 сентября Белый дом обнародовал план урегулирования кризиса в Газе. Предлагается демилитаризовать территорию, уничтожить террористическую инфраструктуру, прекратить боевые действия, вывести израильские войска и освободить заложников. Документ также предусматривает амнистию для членов «Хамаса» и гуманитарную помощь жителям анклава. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявила о готовности к немедленной реализации первого этапа плана. «Хамас» согласился на освобождение пленных.

