Главы МИД восьми стран призвали к переговорам по передаче власти в Газе

Страны, как отмечается, приветствовали шаги группировки в ответ на предложение президента США Дональда Трампа о прекращении войны в секторе Газа, освобождении всех заложников и немедленном начале переговоров. Министры также одобрили призыв США к Израилю немедленно прекратить бомбардировки и начать реализацию соглашения об обмене.