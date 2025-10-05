Столтенберг рассказал об угрозах Трампа покинуть НАТО в 2018 году
Президент США Дональд Трамп в 2018 г. угрожал покинуть НАТО, критикуя низкие расходы стран альянса на оборону. Об этом рассказал бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг, его слова приводит The Guardian.
По словам Столтенберга, Трамп возмущался тем, что «23 из 28 стран НАТО до сих пор не платят за свою оборону столько, сколько должны», называя это несправедливым по отношению к народу и налогоплательщикам США. Глава Белого дома заявлял, что Вашингтон тратит на оборону 4% ВВП и покрывает 80–90% расходов НАТО.
«К концу разговора стало ясно, что Трамп предупреждает: «Послушайте, если мы уйдем – мы уйдем. Вам отчаянно нужен НАТО. Нам НАТО не нужен», – сказал Столтенберг.
По словам бывшего генсека альянса, если бы США вышли из НАТО, то организация прекратила бы существовать.
Трамп также раскритиковал траты на строительство штаб-квартиры НАТО, заявив, что «$3 млрд за такое здание – это смешно». Американский лидер назвал здание красивым, но предположил, что оно рухнет после одного выстрела из танка.