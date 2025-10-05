Столтенберг рассказал об угрозах Трампа покинуть НАТО в 2018 году

По словам Столтенберга, Трамп возмущался тем, что «23 из 28 стран НАТО до сих пор не платят за свою оборону столько, сколько должны», называя это несправедливым по отношению к народу и налогоплательщикам США. Глава Белого дома заявлял, что Вашингтон тратит на оборону 4% ВВП и покрывает 80–90% расходов НАТО.