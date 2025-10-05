Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Столтенберг рассказал об угрозах Трампа покинуть НАТО в 2018 году

Ведомости

Президент США Дональд Трамп в 2018 г. угрожал покинуть НАТО, критикуя низкие расходы стран альянса на оборону. Об этом рассказал бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг, его слова приводит The Guardian.

По словам Столтенберга, Трамп возмущался тем, что «23 из 28 стран НАТО до сих пор не платят за свою оборону столько, сколько должны», называя это несправедливым по отношению к народу и налогоплательщикам США. Глава Белого дома заявлял, что Вашингтон тратит на оборону 4% ВВП и покрывает 80–90% расходов НАТО.

«К концу разговора стало ясно, что Трамп предупреждает: «Послушайте, если мы уйдем – мы уйдем. Вам отчаянно нужен НАТО. Нам НАТО не нужен», – сказал Столтенберг.

FT узнала о радикальном изменении отношения к России в окружении Трампа

Политика / Международные новости

По словам бывшего генсека альянса, если бы США вышли из НАТО, то организация прекратила бы существовать.

Трамп также раскритиковал траты на строительство штаб-квартиры НАТО, заявив, что «$3 млрд за такое здание – это смешно». Американский лидер назвал здание красивым, но предположил, что оно рухнет после одного выстрела из танка.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь