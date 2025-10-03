FT узнала о радикальном изменении отношения к России в окружении Трампа

FT узнала о радикальном изменении отношения к России в окружении ТрампаПрезидент все еще хочет, чтобы за оружие для Украины платило НАТО
В окружении президента США Дональда Трампа произошло «радикальное изменение» позиции в отношении предоставления Украине разведданных для ударов по энергообъектам России. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
При этом газета отмечает, что американский лидер по-прежнему выступает против использования средств налогоплательщиков США для помощи Украине. По его мнению, за это должны платить союзники Киева по НАТО.
По данным FT, Трамп уже поручил военным подготовиться к предоставлению Украине дополнительных разведданных для дальнобойных ударов по российской энергетике. При этом окончательное решение еще не обнародовано, подчеркивает газета.
Собеседники FT также рассказали, что некоторые советники Трампа считают, что предоставление Украине ракет Tomahawk не изменит военный баланс и позицию РФ.
Впервые о намерении США предоставить Киеву разведданные для ударов дальнобойными ракетами по энергетической инфраструктуре РФ написала газета The Wall Street Journal (WSJ). По информации издания, в администрации Трампа также рассматривают возможность отправки Киеву «мощного оружия, которое позволит поражать больше целей на территории России».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 2 октября говорил, что США передают Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме «онлайн». «Можно только предполагать, скажем так, какие именно разведданные передадут», – отметил он.
В тот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что в Белом доме не будут комментировать статью WSJ. «Мы не комментируем вопросы, связанные с засекреченной разведывательной информацией. Делать это публично было бы безответственно», – сказала она.