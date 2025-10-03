Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

FT узнала о радикальном изменении отношения к России в окружении Трампа

Президент все еще хочет, чтобы за оружие для Украины платило НАТО
Анастасия Брянцева
The White House
The White House

В окружении президента США Дональда Трампа произошло «радикальное изменение» позиции в отношении предоставления Украине разведданных для ударов по энергообъектам России. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

При этом газета отмечает, что американский лидер по-прежнему выступает против использования средств налогоплательщиков США для помощи Украине. По его мнению, за это должны платить союзники Киева по НАТО.

По данным FT, Трамп уже поручил военным подготовиться к предоставлению Украине дополнительных разведданных для дальнобойных ударов по российской энергетике. При этом окончательное решение еще не обнародовано, подчеркивает газета.

NBC News: США передадут Киеву разведданные для ударов по энергообъектам РФ

Политика / Международные новости

Собеседники FT также рассказали, что некоторые советники Трампа считают, что предоставление Украине ракет Tomahawk не изменит военный баланс и позицию РФ.

Впервые о намерении США предоставить Киеву разведданные для ударов дальнобойными ракетами по энергетической инфраструктуре РФ написала газета The Wall Street Journal (WSJ). По информации издания, в администрации Трампа также рассматривают возможность отправки Киеву «мощного оружия, которое позволит поражать больше целей на территории России».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 2 октября говорил, что США передают Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме «онлайн». «Можно только предполагать, скажем так, какие именно разведданные передадут», – отметил он.

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что в Белом доме не будут комментировать статью WSJ. «Мы не комментируем вопросы, связанные с засекреченной разведывательной информацией. Делать это публично было бы безответственно», – сказала она.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь