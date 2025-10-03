NBC News: США дадут Киеву разведданные для ударов по энергообъектам РФ
Администрация США планирует предоставить Украине дополнительные разведданные, чтобы помочь Киеву наносить удары по энергетическим объектам на территории России. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.
Впервые о намерении США предоставить Киеву разведданные для ударов дальнобойными ракетами по энергетической инфраструктуре России написала газета The Wall Street Journal (WSJ). По информации издания, в администрации президента США Дональда Трампа рассматривают возможность отправки Киеву «мощного оружия, которое позволит поражать больше целей на территории России».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 2 октября говорил, что США передают Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме «онлайн», это не новация. «Можно только предполагать, скажем так, какие именно разведданные передадут», – отметил он.
В тот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что в Белом доме не будут комментировать статью WSJ. «Мы не комментируем вопросы, связанные с засекреченной разведывательной информацией. Делать это публично было бы безответственно», – сказала она.