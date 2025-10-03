NBC News: США дадут Киеву разведданные для ударов по энергообъектам РФ

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что в Белом доме не будут комментировать статью WSJ. «Мы не комментируем вопросы, связанные с засекреченной разведывательной информацией. Делать это публично было бы безответственно», – сказала она.