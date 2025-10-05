Путин посетит саммит лидеров СНГ в Таджикистане и встретится с Рахмоном
На следующей неделе президент России Владимир Путин посетит саммит глав стран – членов Содружества Независимых Государств (СНГ) в Таджикистане. Об этом сообщается в Telegram-канале «Вести».
Российский лидер встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и с другими лидерами государств СНГ.
В конце августа Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности работу на пространстве СНГ. Рассматривалась работа с некоторыми странами содружества – то, что является первоочередным, а также ближайшие шаги и цели на этом направлении.