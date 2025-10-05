Министр обороны Израиля заявил о 900 000 покинувших город Газа палестинцах
В результате военного наступления израильских сил на город Газа покинуть свои дома были вынуждены около 900 000 палестинцев, сообщил в Иерусалиме министр обороны Израиля Исраэль Кац.
«Решение оккупировать Газу, обрушение многоэтажных зданий и интенсивность операций ЦАХАЛ в городе привели к эвакуации около 900 000 жителей на юг, что создало огромное давление на “Хамас” и страны, которые его поддерживают», – приводит его слова The Guardian.
Ранее на этой неделе, напоминает газета, Кац обратился с последним предупреждением к оставшимся в городе Газа палестинцам и призвал их эвакуироваться на юг. Министр заявил, что те, кто останется во время военного наступления, будут считаться «террористами и пособниками террора».
До начала наступления в конце августа, по оценкам ООН, в городе Газа и его окрестностях проживало около миллиона человек. Организация заявляла, как пишет издание, что для бежавших из города нет безопасного места, поскольку районы на юге, которые Израиль обозначил как «безопасные зоны», на самом деле являются «местами смерти».
29 сентября Белый дом обнародовал план урегулирования кризиса в Газе. Предлагается демилитаризовать территорию, уничтожить террористическую инфраструктуру, прекратить боевые действия, вывести израильские войска и освободить заложников. Документ также предусматривает амнистию для членов «Хамаса» и гуманитарную помощь жителям анклава.