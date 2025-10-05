Путин поделился школьными воспоминаниями об обсуждении «Над пропастью во ржи»
Президент России Владимир Путин во время занятий в школе обсуждал с классом роман американского писателя Джерома Дэвида Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Об этом глава государства рассказал журналисту Павлу Зарубину.
По словам президента, литературу в его классе преподавал «очень талантливый, увлеченный своим делом» учитель.
«Я помню, как он нам предлагал Сэлинджера "Над пропастью во ржи". Потом, как мы это все обсуждали все вместе или в диалоге с ними. Мне повезло на учителей, на преподавателей», – отметил Путин.
Путин ранее поздравил российских педагогов с профессиональным праздником – Днем учителя, который отмечается 5 октября. Он отметил, что во все исторические эпохи именно педагоги, преданные своему делу, народу и стране, вели Россию вперед. По его словам, они служили нравственным ориентиром для поколений, воспитывали достойных учеников, которые приносили стране судьбоносные военные победы и добивались выдающихся успехов в науке, спорте и искусстве. Путин также наградил педагогов, которые преподавали участникам спецоперации.