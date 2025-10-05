Президент Грузии: участниками беспорядков управляли извне

4 октября, в день выборов в органы местного самоуправления, в Тбилиси прошли протесты. Несколько десятков митингующих попытались ворваться в президентский дворец. По данным Newsgeogria, для разгона демонстрантов полицейские применили водометы, между протестующими и силовиками произошли столкновения. Минздрав Грузии сообщил о госпитализации шести участников протеста и 21 полицейского после столкновений у президентского дворца.