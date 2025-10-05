Газета
Политика

Президент Грузии: участниками беспорядков управляли извне

Беспорядки в Тбилиси, включая прорыв во двор резиденции через железные ограждения, управляются иностранными спецслужбами. Об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили на брифинге.

Глава грузинского государства отметил, что параллельно проходила акция по свержению власти, сопровождавшаяся актами вандализма и соответствующими призывами.

«Пока еще остаются в Грузии силы, действующие под управлением иностранных спецслужб», – сказал Кавелашвили (цитата по «РИА Новости»).

Кобахидзе обвинил партию Саакашвили в организации «майдана»

Политика / Международные новости

По его словам, смена власти в Грузии невозможна насильственным путем, а лишь через выборы.

4 октября, в день выборов в органы местного самоуправления, в Тбилиси прошли протесты. Несколько десятков митингующих попытались ворваться в президентский дворец. По данным Newsgeogria, для разгона демонстрантов полицейские применили водометы, между протестующими и силовиками произошли столкновения. Минздрав Грузии сообщил о госпитализации шести участников протеста и 21 полицейского после столкновений у президентского дворца.

5 октября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки в столице на посла Евросоюза в Тбилиси Павла Герчинского. По мнению Кобахидзе, некоторые иностранные представители, включая чиновника от ЕС, напрямую поддержали попытку свержения конституционного строя в стране.

