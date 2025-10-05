Президент Грузии: участниками беспорядков управляли извне
Глава грузинского государства отметил, что параллельно проходила акция по свержению власти, сопровождавшаяся актами вандализма и соответствующими призывами.
«Пока еще остаются в Грузии силы, действующие под управлением иностранных спецслужб», – сказал Кавелашвили (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, смена власти в Грузии невозможна насильственным путем, а лишь через выборы.
4 октября, в день выборов в органы местного самоуправления, в Тбилиси прошли протесты. Несколько десятков митингующих попытались ворваться в президентский дворец. По данным Newsgeogria, для разгона демонстрантов полицейские применили водометы, между протестующими и силовиками произошли столкновения. Минздрав Грузии сообщил о госпитализации шести участников протеста и 21 полицейского после столкновений у президентского дворца.
5 октября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки в столице на посла Евросоюза в Тбилиси Павла Герчинского. По мнению Кобахидзе, некоторые иностранные представители, включая чиновника от ЕС, напрямую поддержали попытку свержения конституционного строя в стране.