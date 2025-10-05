Кобахидзе обвинил партию Саакашвили в организации «майдана»

4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. Граждане страны выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. От участия в выборах отказались восемь оппозиционных сил. Исключением стали партии «Сильная Грузия – Лело» и «Гахария – за Грузию». Кобахидзе до окончания подсчета голосов заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» набрала более 70% голосов во всех муниципалитетах и городах республики.