Кобахидзе обвинил партию Саакашвили в организации «майдана»
Оппозиция из партии «Единое национальное движение» бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили попыталась устроить в республики «майдан», заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе на брифинге.
«Вчера была попытка госпереворота, которая провалилась. Мы видели попытку «нацмайдана»… «Нацдвижение» в пятый раз пыталась совершить «майдан», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).
Любые попытки устроить майдан или беспорядки в стране повлекут за собой наказание, добавил Кобахидзе. «Закон по отношению к ним будет действовать очень строго», – приводит также его слова «Sputnik Грузия». По словам премьера, акцию, целью которой было свержение конституционного строя Грузии, поддерживали конкретные иностранные дипломаты.
4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. Граждане страны выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. От участия в выборах отказались восемь оппозиционных сил. Исключением стали партии «Сильная Грузия – Лело» и «Гахария – за Грузию». Кобахидзе до окончания подсчета голосов заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» набрала более 70% голосов во всех муниципалитетах и городах республики.
На фоне выборов в республике прошли протесты, сообщалось о задержаниях и пострадавших.