Каха Каладзе набрал более 71% голосов на выборах мэра Тбилиси

На следующий день премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки в столице на посла ЕС в Тбилиси Павла Герчинского. Кобахидзе заявил, что некоторые иностранные представители, включая чиновника от ЕС, напрямую поддержали попытку свержения конституционного строя в стране. По данным Newsgeorgia, полиция задержала в Тбилиси двух лидеров «Единого национального движения» – Муртаза Зоделава и Ираклия Надирадзе, входивших в оргкомитет протестной акции. Также задержан оперный певец Паата Бурчуладзе.