Каха Каладзе набрал более 71% голосов на выборах мэра Тбилиси

Каха Каладзе набрал более 71% голосов на выборах мэра ТбилисиЦИК республики представил результаты голосования после обработки 100% бюллетеней
Кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе от правящей партии «Грузинская мечта» лидировал по итогам выборов с результатом 71,62% голосов, свидетельствуют данные центральной избирательной комиссии Грузии после обработки всех бюллетеней.
Второе место занимает кандидат от оппозиционных партий «Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию» Ираклий Купрадзе с 12,27% голосов. На третьем месте кандидат от либертарианской партии «Гирчи» Яго Хвичия, за которого свои голоса отдали 7,62% избирателей. Партия «Консерваторы для Грузии» выдвинула Зураба Махарадзе, его кандидатуру поддержали 4,1% грузинских граждан, следует из данных ЦИК.
4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. Граждане страны выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. От участия в выборах отказались восемь оппозиционных сил. Исключением стали партии «Сильная Грузия – Лело» и «Гахария – за Грузию».
На фоне выборов в республике прошли протесты. Вечером участники акции в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца Орбелиани. Полиция применила водометы против протестующих. Сообщалось, что в результате столкновений в Тбилиси пострадали 14 сотрудников полиции. МВД Грузии возбудило уголовное дело по фактам нападения на полицейских, призывов к насильственному изменению власти, повреждения имущества и попытки захвата стратегического объекта.
На следующий день премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки в столице на посла ЕС в Тбилиси Павла Герчинского. Кобахидзе заявил, что некоторые иностранные представители, включая чиновника от ЕС, напрямую поддержали попытку свержения конституционного строя в стране. По данным Newsgeorgia, полиция задержала в Тбилиси двух лидеров «Единого национального движения» – Муртаза Зоделава и Ираклия Надирадзе, входивших в оргкомитет протестной акции. Также задержан оперный певец Паата Бурчуладзе.