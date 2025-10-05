Во Львовской области произошел пожар на газовом хранилище

Минобороны РФ 5 октября подтвердило массированный удар по Украине. Оборонное ведомство уточнило, что были атаковали предприятия ВПК Украины, а также объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие их работу. Удар был совершен с использованием дальнобойного высокоточного оружия наземного, морского и воздушного базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал». Российские военные применили также ударные беспилотники. В ведомстве подчеркнули, что цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.