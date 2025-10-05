Вблизи Варшавы обнаружили обломки похожего на дрон объекта
В Польше в селе Зарембы Вархолы обнаружили обломки объекта, похожего на беспилотник. Власти проводят расследование и призывают жителей сообщать о любых подобных находках, передает Polsat News.
Об обнаружении неопознанного объекта сообщили в Мазовецком отделении полиции. Обломок, похожий на дрон, упал в селе в 112 км от Варшавы. Его нашли рядом с заброшенным жилым домом. Сотрудники полиции оцепили место происшествия.
«Военная полиция и прокурор уведомлены. Мы призываем жителей сообщать властям о любых подобных находках», – говорится в заявлении полиции.
В ночь на 10 сентября Польша сообщила, что в ее воздушном пространстве были сбиты иностранные беспилотники. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что эти дроны якобы принадлежат России. После инцидента НАТО ввело в действие ст. 4 договора. Она предусматривает проведение консультаций между союзниками в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любого из государств-членов.
Затем Москву также обвинили в нарушении воздушного пространства Эстонии, Дании, Норвегии. В НАТО заявили, что альянс готов сбивать российские дроны и самолеты при их попадании в воздушное пространство стран – членов альянса. При этом Россия отвергает обвинения в подобных нарушениях и считает их бездоказательными.