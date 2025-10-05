WP: системы Patriot не могут перехватить все российские ракеты над Украиной
Американские системы противовоздушной обороны Patriot являются единственными, способными перехватить российские баллистические ракеты. Но недавно они не смогли справиться с некоторыми из таких ракет, включая те, что были выпущены по Киеву, пишет The Washington Post.
Издание отмечает со ссылкой на экспертов, что отчасти это происходит потому, что Россия «продолжает манипулировать своими ракетами, чтобы обойти системы».
WP напомнила, что, как сообщил Киев, Израиль предоставил Украине систему Patriot – впервые после многолетних просьб об этом. Кроме того, осенью ожидается поставка еще нескольких систем от европейских партнеров. При этом, как считает издание, вероятнее всего, «потребуются десятки систем, чтобы создать хоть какое-то подобие воздушного щита над» Израилем.
5 октября Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли массированный удар по оборонным предприятиям и объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины с применением высокоточного оружия, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. Все назначенные объекты были поражены.