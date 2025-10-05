WP: системы Patriot не могут перехватить все российские ракеты над Украиной

WP напомнила, что, как сообщил Киев, Израиль предоставил Украине систему Patriot – впервые после многолетних просьб об этом. Кроме того, осенью ожидается поставка еще нескольких систем от европейских партнеров. При этом, как считает издание, вероятнее всего, «потребуются десятки систем, чтобы создать хоть какое-то подобие воздушного щита над» Израилем.