Фицо заявил об отсутствии проекта по созданию «стены дронов» в Европе
Не существует конкретного проекта по созданию «стены дронов» в Европе, но есть дискуссия на уровне специалистов об эффективности использования мощностей для защиты от беспилотников, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Не существует никакого проекта, никакой "стены дронов", мне нечего комментировать, потому что ничего такого на данный момент не существует», – сказал Фицо в эфире программы O 5 minút 12 (цитата по «РИА Новости).
Премьер-министр несколько раз в ходе программы преуменьшал значение проекта стены против беспилотников, пишет также Aktuality.sk. При этом Фицо не смог объяснить, как словацкое небо должно быть защищено от подобных угроз. «Мы не будем гоняться за беспилотниками за 5000 евро с истребителями», – заявил он.
Политик также подчеркнул, что события на Украине являются региональным конфликтом, который имеет «исторические корни», и это «не наша война». Вместе с тем Фицо раскритиковал политиков стран ЕС, которые, по его словам, хотят превратить блок в военную силу и тем самым продлить боевые действия на Украине.
24 сентября еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявлял, что «стена дронов» может быть создана в течение года и что первоочередной задачей является развертывание систем обнаружения низколетящих малых БПЛА, включая акустические сенсоры. В качестве одного из способов поражения названо использование лазерных комплексов как экономичного решения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал инициативу Еврокомиссии.