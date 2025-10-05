Фицо заявил об отсутствии проекта по созданию «стены дронов» в Европе

Премьер-министр несколько раз в ходе программы преуменьшал значение проекта стены против беспилотников, пишет также Aktuality.sk. При этом Фицо не смог объяснить, как словацкое небо должно быть защищено от подобных угроз. «Мы не будем гоняться за беспилотниками за 5000 евро с истребителями», – заявил он.