Глава РФПИ увидел сходство между протестами в Грузии и США
Беспорядки в Тбилиси в Грузии и американском штате Орегон проходят по одному и тому же сценарию, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Тот же сценарий – снова и снова используемый левыми и глобалистами для разжигания жестоких протестов и подрыва правительств и верховенства закона. Сейчас это происходит в Тбилиси, Грузия, и Портленде, штат Орегон», – написал он в X.
4 октября, в день выборов в органы местного самоуправления, в Тбилиси прошли протесты. Победу на них одержала партия власти «Грузинская мечта». В день голосования несколько десятков митингующих попытались ворваться в президентский дворец. По данным Newsgeorgia, для разгона демонстрантов полицейские применили водометы, а между протестующими и силовиками произошли столкновения. Минздрав Грузии сообщил о госпитализации шести участников протеста и 21 полицейского после столкновений. Власти республики считают, что беспорядки в Тбилиси управлялись иностранными спецслужбами.
В Портленде в то же время обострились многомесячные демонстрации у центра содержания под стражей службы иммиграционного и таможенного надзора США (ICE). Это произошло после заявления президента США Дональда Трампа о направлении федеральных войск в город. По данным Associated Press, федеральный судья пока не вынес решение о том, следует ли временно заблокировать призыв Трампом 200 бойцов национальной гвардии Орегона.