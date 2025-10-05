Глава РФПИ увидел сходство между протестами в Грузии и США

4 октября, в день выборов в органы местного самоуправления, в Тбилиси прошли протесты. Победу на них одержала партия власти «Грузинская мечта». В день голосования несколько десятков митингующих попытались ворваться в президентский дворец. По данным Newsgeorgia, для разгона демонстрантов полицейские применили водометы, а между протестующими и силовиками произошли столкновения. Минздрав Грузии сообщил о госпитализации шести участников протеста и 21 полицейского после столкновений. Власти республики считают, что беспорядки в Тбилиси управлялись иностранными спецслужбами.