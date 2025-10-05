На Украине могут начать вручать повестки по реестру избирателей

19 сентября «Страна» писала со ссылкой на источники среди депутатов Верховной рады, что при ухудшении ситуации на фронте «тяжелыми решениями» президента Украины Владимира Зеленского могут стать не уступки России, а ужесточение мобилизации. Речь идет о снижении возраста призыва до 18 лет и отмене брони для сотен тысяч мужчин.