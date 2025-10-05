На Украине могут начать вручать повестки по реестру избирателей
Практику вручения повесток по реестру избирателей могут ввести на Украине. Об этом заявил глава Совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, его слова приводит издание «Страна».
По мнению Тимочко, для эффективной мобилизации необходима опора на информационную базу, понимание того, «кто эти люди».
«Поэтому и получается информация из разных реестров. У нас самый точный и полный – реестр избирателей. Он чаще всего обновлялся», – рассказал он.
19 сентября «Страна» писала со ссылкой на источники среди депутатов Верховной рады, что при ухудшении ситуации на фронте «тяжелыми решениями» президента Украины Владимира Зеленского могут стать не уступки России, а ужесточение мобилизации. Речь идет о снижении возраста призыва до 18 лет и отмене брони для сотен тысяч мужчин.