Лавров: Россия осуждает удар США по судну вблизи Венесуэлы

3 октября министр войны США Пит Хегсет объявил о гибели четырех «наркотеррористов» после удара США по судну предполагаемых наркоторговцев у побережья Венесуэлы. Он сообщил, что отдал это распоряжение по приказу президента Дональда Трампа, уточнив, что удар был нанесен в международных водах недалеко от побережья Венесуэлы, «пока судно перевозило значительные объемы наркотиков, направлявшихся в США для отравления нашего народа».