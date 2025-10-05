Газета
Лавров: Россия осуждает удар США по судну вблизи Венесуэлы

Российская сторона решительно осуждает нанесенный вооруженными силами США 3 октября удар по судну в международных водах вблизи Венесуэлы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД республики Иваном Хилем.

Министры, как отмечается в заявлении российского МИДа, выразили серьезную озабоченность усилением «эскалаторных действий» Вашингтона в Карибском море. Лавров осудил удар и подчеркнул, что нет уверенности в том, что США не захотят «каким-либо образом связать свою объявленную против наркокартелей войну с ситуацией в Гаити». 

«С российской стороны подтверждена всесторонняя поддержка и солидарность с руководством и народом Венесуэлы в текущем контексте», – говорится в заявлении МИДа.

Трамп заявил об ударе по лодке с наркотиками у побережья Венесуэлы

3 октября министр войны США Пит Хегсет объявил о гибели четырех «наркотеррористов» после удара США по судну предполагаемых наркоторговцев у побережья Венесуэлы. Он сообщил, что отдал это распоряжение по приказу президента Дональда Трампа, уточнив, что удар был нанесен в международных водах недалеко от побережья Венесуэлы, «пока судно перевозило значительные объемы наркотиков, направлявшихся в США для отравления нашего народа».

30 сентября Трамп допустил, что Вашингтон может ужесточить меры в отношении Венесуэлы, но не уточнил, рассматриваются ли прямые удары по территории страны под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков.

