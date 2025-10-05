Путин и Лукьянов обменялись фразами из «Калины красной» на «Валдае»
Президент России Владимир Путин и модератор пленарной сессии клуба «Валдай» Федор Лукьянов перед началом заседания в Сочи процитировали диалог из фильма Василия Шукшина «Калина красная». Об этом пишет ТАСС.
За кулисами Путин спросил: «Народ собран?» На что Лукьянов ответил крылатой фразой: «К разврату готов». Президент посмеялся, сказав, что не станет продолжать диалог дальше, но все же процитировал: «А чего ж таких некрасивых-то набрал?»
Путин выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи 2 октября. Тема форума в этом году – «Полицентричный мир: инструкция по применению». Президент выступал примерно 4 часа. В своей речи он затронул текущую ситуацию в мире, экономические и политические вопросы. Глава государства также высказался на тему многополярности мира, украинского кризиса, сказал о реформировании ООН, об отношениях России с США и странами НАТО в целом и о многом другом.