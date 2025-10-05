«Хамас» готов передать всех живых израильских заложников в один этап

Отмечается, что группировка начала сбор тел израильтян и обратилась с просьбой прекратить воздушные бомбардировки в определенных районах для завершения миссии. Кроме того, по словам собеседника канала, движение получило через Катар гарантии США, подразумевающие окончательный вывод израильских войск из сектора Газа. Источник также подтвердил, что «Хамас» согласен передать оружие палестино-египетской организации под международным контролем и уведомил США о своем согласии.