«Хамас» готов передать всех живых израильских заложников в один этап
Палестинская группировка «Хамас» может передать всех живых израильских заложников в рамках одного этапа. Об этом пишет Al Hadath.
При этом возвращение тел израильтян займет «некоторое время». По словам источника канала в «Хамасе», США «готовы проявить гибкость» в этом вопросе.
Отмечается, что группировка начала сбор тел израильтян и обратилась с просьбой прекратить воздушные бомбардировки в определенных районах для завершения миссии. Кроме того, по словам собеседника канала, движение получило через Катар гарантии США, подразумевающие окончательный вывод израильских войск из сектора Газа. Источник также подтвердил, что «Хамас» согласен передать оружие палестино-египетской организации под международным контролем и уведомил США о своем согласии.
По его словам, переговоры будут быстрыми и интенсивными и «Хамас» заинтересован в скорейшем выполнении условий. Но источник обвинил Израиль в препятствовании плану президента США Дональда Трампа из-за продолжения бомбардировок и разрушений. Он подчеркнул, что движение «привержено прекращению огня и не позволит себя втянуть в ловушку Израиля».
29 сентября Белый дом представил план урегулирования кризиса в Газе. В числе инициатив – демилитаризация территории, уничтожение террористической инфраструктуры, прекращение боевых действий, вывод израильских войск и освобождение заложников. Кроме того, документ предусматривает амнистию для членов «Хамаса» и гуманитарную помощь жителям анклава. 5 октября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская сторона хочет скорейшего освобождения израильских заложников в секторе Газа.