Рубио заявил о желании США освободить заложников «Хамаса» как можно скорее
США хотят, чтобы израильские заложники в секторе Газа были освобождены «как можно скорее», заявил госсекретарь Марко Рубио телеканалу NBC News.
«Мы хотим, чтобы это произошло как можно скорее», – сказал он в ответ на вопрос, возможно ли освобождение заложников уже на этой неделе.
Рубио также заявил в интервью, что продолжающиеся переговоры между палестинской группировкой и Израилем еще не означают конец войны и что создание группы по управлению Газой займет «некоторое время». Он подчеркнул, что создать в анклаве структуру управления, которая не будет принадлежать «Хамасу», за три дня невозможно.
Сторонам теперь необходимо определить, как будут освобождены заложники и как сформировать новое палестинское руководство, продолжил госсекретарь США. Кроме того, нужно понять, как «разоружить террористические группировки, которые будут строить туннели и совершать нападения на Израиль».
Ведутся также переговоры для определения логистики освобождения заложников. «Нужно убедиться, что Красный Крест сможет добраться туда, в какое время они будут там и где. Все это нужно проработать», – сказал Рубио.
29 сентября Белый дом обнародовал план урегулирования кризиса в Газе. Предлагается демилитаризировать территорию, уничтожить террористическую инфраструктуру, прекратить боевые действия, вывести израильские войска и освободить заложников. Документ также предусматривает амнистию для членов «Хамаса» и гуманитарную помощь жителям анклава. По данным минобороны Израиля, город Газа уже покинули 900 000 палестинцев.