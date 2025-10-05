Рубио заявил о желании США освободить заложников «Хамаса» как можно скорее

Рубио также заявил в интервью, что продолжающиеся переговоры между палестинской группировкой и Израилем еще не означают конец войны и что создание группы по управлению Газой займет «некоторое время». Он подчеркнул, что создать в анклаве структуру управления, которая не будет принадлежать «Хамасу», за три дня невозможно.