ЕС отверг обвинения во вмешательстве в выборы в Грузии
Европейский союз (ЕС) «решительно отвергает и осуждает дезинформацию» о своей роли на выборах в Грузии, а также «осуждает личные нападки» на посла ЕС в этой стране. Об этом говорится в заявлении главы евродипломатии Каи Каллас и комиссара по вопросам расширения ЕС Марты Кос, опубликованном на сайте представительства ЕС в Грузии.
Авторы заявления призвали к спокойствию и сдержанности в период после выборов. Они обратились к властям с просьбой «обеспечить гражданам право на свободу собраний и самовыражения».
«Необходим конструктивный и инклюзивный диалог с участием всех политических сил и гражданского общества, и мы призываем все стороны воздерживаться от насилия», – говорится в заявлении.
В день выборов в органы местного самоуправления 4 октября в Тбилиси прошли протесты. Несколько десятков митингующих попытались ворваться в президентский дворец. По данным Newsgeogria, для разгона демонстрантов полицейские применили водометы, между протестующими и силовиками произошли столкновения. Минздрав Грузии сообщил о госпитализации шести участников протеста и 21 полицейского после столкновений у президентского дворца.
5 октября президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что беспорядки в Тбилиси, включая прорыв во двор резиденции через железные ограждения, управляются иностранными спецслужбами.