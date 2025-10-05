ЕС отверг обвинения во вмешательстве в выборы в Грузии

Европейский союз (ЕС) «решительно отвергает и осуждает дезинформацию» о своей роли на выборах в Грузии, а также «осуждает личные нападки» на посла ЕС в этой стране. Об этом говорится в заявлении главы евродипломатии Каи Каллас и комиссара по вопросам расширения ЕС Марты Кос, опубликованном на сайте представительства ЕС в Грузии.