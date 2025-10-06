Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Собянин опубликовал сообщение в 05:56 мск. По его словам, на месте падения фрагментов БПЛА работают специалисты экстренных служб.
5 октября Минобороны РФ сообщало, что с 15:00 до 17:00 мск силы ПВО уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над тремя российскими регионами. наибольшее число сбитых беспилотников – 27 единиц – пришлось на Белгородскую область. Три БПЛА были сбиты в Смоленской области и один – в Курской.