Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

5 октября Минобороны РФ сообщало, что с 15:00 до 17:00 мск силы ПВО уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над тремя российскими регионами. наибольшее число сбитых беспилотников – 27 единиц – пришлось на Белгородскую область. Три БПЛА были сбиты в Смоленской области и один – в Курской.