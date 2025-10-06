Захарова: Берлин разберется с дронами над ФРГ в следующем веке

В Германии до сих пор не разобрались с вопросом подрыва «Северных потоков», а уже делают «скоропалительные заявления и выводы» по новой теме – насчет якобы причастности Москвы к появлению беспилотников в небе над ФРГ. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Известиям», комментируя заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о якобы связи РФ с появлением БПЛА в немецком небе.