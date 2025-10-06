Газета
Захарова: Берлин разберется с дронами над ФРГ в следующем веке

Ведомости

В Германии до сих пор не разобрались с вопросом подрыва «Северных потоков», а уже делают «скоропалительные заявления и выводы» по новой теме – насчет якобы причастности Москвы к появлению беспилотников в небе над ФРГ. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Известиям», комментируя заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о якобы связи РФ с появлением БПЛА в немецком небе.

«В Берлине еще с «потоками» не разобрались, до сих пор не в курсе, кто их подорвал. До дронов руки дойдут в следующем веке, видимо», – сказала дипломат.

3 октября над аэропортом Мюнхена были замечены беспилотники. Воздушная гавань приостанавливала полеты. Bild писала, что речь шла о военных разведывательных дронах.

По данным издания, БПЛА также зафиксировали в западной части аэропорта Франкфурта. Полицейские задержали 41-летнего гражданина Хорватии, управлявшего дроном. Против него возбуждено дело об административном правонарушении, ведется расследование.

