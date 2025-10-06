Силы ПВО сбили 251 украинский беспилотник над регионами России

Силы ПВО сбили 251 украинский беспилотник над регионами РоссииБольше всего БПЛА ликвидировали над акваторией Черного моря
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 251 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны.
Больше всего БПЛА – 62 – было ликвидировано над акваторией Черного моря. Еще 40 единиц силы ПВО уничтожили в Крыму. 34 воздушных цели российские военные поразили в Курской области и 30 – в Белгородской. На Нижегородскую область пришлось 20 сбитых беспилотников, на Воронежскую – 17. В небе над Краснодарским краем было нейтрализовано 11 БПЛА, над Брянской и Тульской областями – по восемь.
В Рязанской области силы ПВО отразили атаку четырех беспилотников. По два БПЛА было уничтожено над территориями Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областей, еще по одному – в небе над Липецкой областью и над Московским регионом. Пять беспилотников были сбиты над акваторией Азовского моря.
Вечером 5 октября и ночью 6 октября Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Тамбова («Донское»), Саратова («Гагарин»), Сочи, Нижнего Новгорода («Стригино»), Геленджика, Краснодара («Пашковский»), Ярославля («Туношна»), Калуги («Грабцево»). В настоящее время к штатной работе вернулись воздушные гавани Саратова, Сочи, Краснодара и Геленджика. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли пять самолетов, летевших в Сочи, сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко.
По данным оборонного ведомства, с 15:00 до 17:00 мск 5 октября над тремя регионами России был уничтожен 31 украинский БПЛА, 27 из которых пришлись на Белгородскую область. Три БПЛА были сбиты в Смоленской области и один – в Курской.