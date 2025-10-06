Газета
Силы ПВО сбили 251 украинский беспилотник над регионами России

Больше всего БПЛА ликвидировали над акваторией Черного моря
Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 251 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны.

Больше всего БПЛА – 62 – было ликвидировано над акваторией Черного моря. Еще 40 единиц силы ПВО уничтожили в Крыму. 34 воздушных цели российские военные поразили в Курской области и 30 – в Белгородской. На Нижегородскую область пришлось 20 сбитых беспилотников, на Воронежскую – 17. В небе над Краснодарским краем было нейтрализовано 11 БПЛА, над Брянской и Тульской областями – по восемь.

В Рязанской области силы ПВО отразили атаку четырех беспилотников. По два БПЛА было уничтожено над территориями Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областей, еще по одному – в небе над Липецкой областью и над Московским регионом. Пять беспилотников были сбиты над акваторией Азовского моря.

Вечером 5 октября и ночью 6 октября Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Тамбова («Донское»), Саратова («Гагарин»), Сочи, Нижнего Новгорода («Стригино»), Геленджика, Краснодара («Пашковский»), Ярославля («Туношна»), Калуги («Грабцево»). В настоящее время к штатной работе вернулись воздушные гавани Саратова, Сочи, Краснодара и Геленджика. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли пять самолетов, летевших в Сочи, сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко.

По данным оборонного ведомства, с 15:00 до 17:00 мск 5 октября над тремя регионами России был уничтожен 31 украинский БПЛА, 27 из которых пришлись на Белгородскую область. Три БПЛА были сбиты в Смоленской области и один – в Курской.

