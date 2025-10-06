Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Меркель: Польша и Прибалтика косвенно спровоцировали спецоперацию на Украине

Ведомости

Польша и страны Прибалтики в 2021 г. саботировали попытку урегулирования украинского конфликта и поиска конструктивного диалога с Россией, таким образом косвенно спровоцировав начало Россией спецоперации на Украине. Об этом заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому изданию Partizán.

Меркель пояснила, что в 2021 г. она предложила новый формат диалога между Евросоюзом и президентом России Владимиром Путиным. При этом Эстония, Латвия, Литва и Польша активно воспротивились этой инициативе, опасаясь, что ЕС не сможет выработать единую позицию в отношении Москвы.

«В любом случае, это не осуществилось. Потом я покинула свой пост, а затем началась [спецоперация]», – сказала Меркель.

В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что опыт минских соглашений должен стать уроком для России при новых договоренностях по Украине с Западом. «Россия не забывает это все, и мы, естественно, это все будем учитывать при формулировании позиций», – отмечал он.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте