Меркель: Польша и Прибалтика косвенно спровоцировали спецоперацию на Украине

В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что опыт минских соглашений должен стать уроком для России при новых договоренностях по Украине с Западом. «Россия не забывает это все, и мы, естественно, это все будем учитывать при формулировании позиций», – отмечал он.