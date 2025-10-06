Меркель: Польша и Прибалтика косвенно спровоцировали спецоперацию на Украине
Польша и страны Прибалтики в 2021 г. саботировали попытку урегулирования украинского конфликта и поиска конструктивного диалога с Россией, таким образом косвенно спровоцировав начало Россией спецоперации на Украине. Об этом заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому изданию Partizán.
Меркель пояснила, что в 2021 г. она предложила новый формат диалога между Евросоюзом и президентом России Владимиром Путиным. При этом Эстония, Латвия, Литва и Польша активно воспротивились этой инициативе, опасаясь, что ЕС не сможет выработать единую позицию в отношении Москвы.
«В любом случае, это не осуществилось. Потом я покинула свой пост, а затем началась [спецоперация]», – сказала Меркель.
В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что опыт минских соглашений должен стать уроком для России при новых договоренностях по Украине с Западом. «Россия не забывает это все, и мы, естественно, это все будем учитывать при формулировании позиций», – отмечал он.