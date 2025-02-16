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Песков назвал уроком опыт минских соглашений

Ведомости

Опыт минских соглашений должен стать уроком для России при новых договоренностях по Украине с Западом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Это [минские соглашения] просто должно стать, должно было стать и стало еще одним уроком для нас, еще одним опытом, который поможет нам в будущем наилучшим образом отстаивать наш интерес», – сказал Песков.

Представитель Кремля заявил, что «сейчас время прагматизма, время опираться на опыт прошлых лет». Москва, по его словам, учится и приобретает опыт в том, как отстаивать интересы «таким образом, чтобы не угодить <...> в сети каких-то лживых обещаний».

«Россия не забывает это все, и мы, естественно, это все будем учитывать при формулировании позиций», – отметил он.

13 февраля Песков заявил, что о приглашении представителей стран Европы на переговоры по урегулированию украинского конфликта говорить пока рано. По его словам, опыт минских соглашений при участии стран Евросоюза оказался «весьма красноречив».

Спецпредставитель президента США по вопросам России и Украины Кит Келлог заявил 15 февраля, что украинцы будут за столом переговоров, но Европы физически там не будет. Келлог при этом добавил, что интересы Европы в переговорном процессе будут учитываться. Он отметил, рассуждая об опыте минских соглашений, что «выдающимся успехом» не будут считаться прекращение огня и долгосрочный мирный договор: «Определением успеха будет то, как все стороны отреагируют, когда будет первое нарушение прекращения огня».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 13 февраля призвал бундестаг ввести в Германии чрезвычайное положение на фоне последних заявлений США по Украине. Политик заявил, что переговоры президентов США и России «требуют четкого, быстрого и решительного позиционирования Европы».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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