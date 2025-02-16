Песков назвал уроком опыт минских соглашений

Спецпредставитель президента США по вопросам России и Украины Кит Келлог заявил 15 февраля, что украинцы будут за столом переговоров, но Европы физически там не будет. Келлог при этом добавил, что интересы Европы в переговорном процессе будут учитываться. Он отметил, рассуждая об опыте минских соглашений, что «выдающимся успехом» не будут считаться прекращение огня и долгосрочный мирный договор: «Определением успеха будет то, как все стороны отреагируют, когда будет первое нарушение прекращения огня».