Шольц призвал ввести чрезвычайное положение после заявлений США по Украине

«Сегодня мы должны взглянуть правде в глаза: что означают действия и заявления администрации США для Украины, Европы и мира. Бездействие означало бы постановку под угрозу безопасности нашей страны и нашего континента. И я не позволю этому произойти в это критическое для нашей страны время», – заключил он.