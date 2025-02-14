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Шольц призвал ввести чрезвычайное положение после заявлений США по Украине

Ведомости

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал бундестаг (парламент) ввести в Германии чрезвычайное положение на фоне последних заявлений США по Украине. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном в X.

Шольц заявил, что переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина не стали неожиданностью, но эти события «требуют четкого, быстрого и решительного позиционирования Европы»: «Ничего об Украине без украинцев и ничего о Европе без европейцев».

«Для того чтобы Европа была и оставалась равноправным союзником Соединенных Штатов, мы должны сделать гораздо больше для обеспечения нашей безопасности, чтобы мы могли продолжать жить в мире», – сказал он в видеообращении.

В частности, канцлер предложил провести реформу об освобождении от уплаты налогов на инвестиции в безопасность и оборону ФРГ. Также Шольц призвал бундестаг принять резолюцию, классифицирующую конфликт на Украине как чрезвычайную ситуацию.

«Сегодня мы должны взглянуть правде в глаза: что означают действия и заявления администрации США для Украины, Европы и мира. Бездействие означало бы постановку под угрозу безопасности нашей страны и нашего континента. И я не позволю этому произойти в это критическое для нашей страны время», – заключил он.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор. В ходе беседы они обсудили, в частности, ситуацию на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что стороны условились, что продолжат двусторонние контакты и будут ориентироваться на отдельную встречу.

Песков в интервью «Первому каналу» 12 февраля заявил, что для Москвы главным собеседником в переговорах по урегулированию конфликта на Украине является Вашингтон. Представитель Кремля также заявил, что Киев будет участвовать в переговорах по урегулированию конфликта. Будет и двусторонний российско-американский трек, и трек, который будет связан с вовлеченностью Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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