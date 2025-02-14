Шольц призвал ввести чрезвычайное положение после заявлений США по Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал бундестаг (парламент) ввести в Германии чрезвычайное положение на фоне последних заявлений США по Украине. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном в X.
Шольц заявил, что переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина не стали неожиданностью, но эти события «требуют четкого, быстрого и решительного позиционирования Европы»: «Ничего об Украине без украинцев и ничего о Европе без европейцев».
«Для того чтобы Европа была и оставалась равноправным союзником Соединенных Штатов, мы должны сделать гораздо больше для обеспечения нашей безопасности, чтобы мы могли продолжать жить в мире», – сказал он в видеообращении.
В частности, канцлер предложил провести реформу об освобождении от уплаты налогов на инвестиции в безопасность и оборону ФРГ. Также Шольц призвал бундестаг принять резолюцию, классифицирующую конфликт на Украине как чрезвычайную ситуацию.
«Сегодня мы должны взглянуть правде в глаза: что означают действия и заявления администрации США для Украины, Европы и мира. Бездействие означало бы постановку под угрозу безопасности нашей страны и нашего континента. И я не позволю этому произойти в это критическое для нашей страны время», – заключил он.
12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор. В ходе беседы они обсудили, в частности, ситуацию на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что стороны условились, что продолжат двусторонние контакты и будут ориентироваться на отдельную встречу.
Песков в интервью «Первому каналу» 12 февраля заявил, что для Москвы главным собеседником в переговорах по урегулированию конфликта на Украине является Вашингтон. Представитель Кремля также заявил, что Киев будет участвовать в переговорах по урегулированию конфликта. Будет и двусторонний российско-американский трек, и трек, который будет связан с вовлеченностью Украины.