Келлог: Европы не будет за столом переговоров по Украине

«Ответ на последнюю часть этого вопроса – нет. Конечно, украинцы будут за столом переговоров, глупо было бы говорить, что их там не будет», – сказал он, отвечая на вопрос, будут ли Украина и Европа за столом переговоров (цитата по изданию «Страна»).