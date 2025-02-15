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Келлог: Европы не будет за столом переговоров по Украине

Ведомости

Украинцы будут за столом переговоров, но Европы физически там не будет, заявил специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Ответ на последнюю часть этого вопроса – нет. Конечно, украинцы будут за столом переговоров, глупо было бы говорить, что их там не будет», – сказал он, отвечая на вопрос, будут ли Украина и Европа за столом переговоров (цитата по изданию «Страна»).

Келлог при этом добавил, что интересы Европы в переговорном процессе будут учитываться, хотя «физически» за столом переговоров ее не будет.

«Чего мы не хотим делать, так это вступать в большую групповую дискуссию», – приводит также его слова CNBC.

Он отметил, рассуждая об опыте минских соглашений, что «выдающимся успехом» не будут считаться прекращение огня и долгосрочный мирный договор. «Определением успеха будет то, как все стороны отреагируют, когда будет первое нарушение прекращения огня», – пояснил спецпредставитель по Украине (цитата по «Суспільне»).

План по урегулированию конфликта между Украиной и Россией может быть представлен в течение нескольких дней или недель, речь не идет о шести месяцах, подчеркнул Келлог.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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