Келлог назвал возможные уступки со стороны России, которые он ожидает

Он также предположил, что для давления на Москву можно использовать «неудобные» шаги, в том числе разрушение существующих альянсов, таких как взаимодействие России с КНДР, Ираном и Китаем. При этом Келлог подчеркнул, что выражает исключительно свое личное мнение.