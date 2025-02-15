Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Келлог назвал возможные уступки со стороны России, которые он ожидает

Ведомости

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что в рамках возможного компромисса Россия могла бы согласиться не прибегать к силе в будущем. Об этом он сообщил в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он подчеркнул, что некоторые ожидания нерелистичны. «Это может быть обязательство отказаться от применения силы, ограничения применения силы», – отметил Келлог, добавив, что Россия при этом не согласится на сокращение своих военных сил.

Он также предположил, что для давления на Москву можно использовать «неудобные» шаги, в том числе разрушение существующих альянсов, таких как взаимодействие России с КНДР, Ираном и Китаем. При этом Келлог подчеркнул, что выражает исключительно свое личное мнение.

В начале декабря 2024 г. агентство Reuters писало, что советники избранного президента США Дональда Трампа выдвигают предложения по прекращению конфликта на Украине, включая уступку России значительной части прежних территорий. Эти предложения, исходящие от трех ключевых советников, в том числе Келлога, включают общие элементы, такие как отказ Украины от членства в НАТО.

Советники Трампа планируют использовать стратегию «кнута и пряника», чтобы побудить Москву и Киев к переговорам: прекратить военную помощь Киеву, если тот откажется от переговоров, и увеличить помощь, если от мирных решений откажется российский лидер Владимир Путин.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных