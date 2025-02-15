Келлог назвал возможные уступки со стороны России, которые он ожидает
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что в рамках возможного компромисса Россия могла бы согласиться не прибегать к силе в будущем. Об этом он сообщил в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.
Он подчеркнул, что некоторые ожидания нерелистичны. «Это может быть обязательство отказаться от применения силы, ограничения применения силы», – отметил Келлог, добавив, что Россия при этом не согласится на сокращение своих военных сил.
Он также предположил, что для давления на Москву можно использовать «неудобные» шаги, в том числе разрушение существующих альянсов, таких как взаимодействие России с КНДР, Ираном и Китаем. При этом Келлог подчеркнул, что выражает исключительно свое личное мнение.
В начале декабря 2024 г. агентство Reuters писало, что советники избранного президента США Дональда Трампа выдвигают предложения по прекращению конфликта на Украине, включая уступку России значительной части прежних территорий. Эти предложения, исходящие от трех ключевых советников, в том числе Келлога, включают общие элементы, такие как отказ Украины от членства в НАТО.
Советники Трампа планируют использовать стратегию «кнута и пряника», чтобы побудить Москву и Киев к переговорам: прекратить военную помощь Киеву, если тот откажется от переговоров, и увеличить помощь, если от мирных решений откажется российский лидер Владимир Путин.