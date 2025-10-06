Politico: Зеленский готов переизбраться и начал критиковать оппонентов
Президент Украины Владимир Зеленский настроен оптимистично насчет своих перспектив переизбрания. Он уже «обрушился с критикой на оппонентов и критиков, упрекая депутатов парламента, активистов гражданского общества и журналистов в том, что им не удалось сформировать неизменно лестный образ Украины в глазах западных партнеров», пишет Politico со ссылкой на двух депутатов в республике.
Издание напомнило, что украинский лидер не впервые заявляет о готовности уйти в отставку: он уже говорил об этом зимой, когда президент США Дональд Трамп и его помощники обвиняли его в том, что он диктатор из-за того, что не проводит выборы.
Зеленский заявил, что обратится в украинский парламент с просьбой о проведении выборов при достигнутом соглашении о прекращении огня. Издание предположило, что это означало бы отмену военного положения или какие-то юридические меры для обхода конституционного запрета.
В августе Зеленский перед началом двусторонних переговоров с Трампом заявлял о своей готовности провести выборы на Украине. По его словам, для этого должны быть обеспечены необходимые условия в сфере безопасности.
Официально президентский срок Зеленского уже истек. Парламентские и президентские выборы были отложены на Украине из-за военного положения, которое было введено после начала спецоперации.