Федеральный суд запретил Трампу размещение нацгвардии в Портленде
Федеральный судья временно запретил администрации президента США Дональда Трампа отправлять войска национальной гвардии в Портленд, штат Орегон, сообщил телеканал CNN.
Окружной судья США Карин Иммергут назвала решение Трампа по развертыванию армии превышением конституционных полномочий. Она предупредил, что некоторые аргументы администрации Трампа «рискуют размыть грань между гражданской и военной федеральной властью – в ущерб этой стране».
4 октября Иммергут вынесла запрет Трампу направлять нацгвардию Орегона в Портленд. После этого президент США распорядился переправить войска из Калифорнии. 5 октября около 100 военных уже прибыли в штат. По словам губернатора Орегона Тины Котек, решение Трампа – намеренный обход запрета судьи. По ее словам, в Портленде нет восстания и угрозы нацбезопасности, поэтому пребывание военных в штате излишне.
Решение администрации президента направить военных в Орегон связано с протестами у центра содержания под стражей службы иммиграционного и таможенного надзора США (ICE) по поводу иммиграционной политики Трампа. Они начались еще в июле. По данным Bloomberg, Орегон является «штатом-убежищем». Это означает, что ни правоохранительные органы штата, ни местные органы власти не имеют права сотрудничать с федеральными иммиграционными органами, рассказало агентство.
5 октября глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что беспорядки в Тбилиси в Грузии и американском штате Орегон проходят по одному и тому же сценарию. По его словам, он используется «левыми и глобалистами для разжигания жестоких протестов и подрыва правительств и верховенства закона».