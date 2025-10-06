Федеральный суд запретил Трампу размещение нацгвардии в Портленде

5 октября глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что беспорядки в Тбилиси в Грузии и американском штате Орегон проходят по одному и тому же сценарию. По его словам, он используется «левыми и глобалистами для разжигания жестоких протестов и подрыва правительств и верховенства закона».