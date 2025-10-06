Газета
Главная / Политика /

Активистку Грету Тунберг депортируют из Израиля в Грецию

Ведомости

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг, задержанную на флотилии с гуманитарной помощью «Сумуд», депортируют из Израиля в Грецию. Об этом пишет New York Post.

Активистку отправят в Афины 6 октября рейсом, оплаченным правительством Греции. Вместе с ней будут 27 активистов из Греции, которые были «среди сотен, принявших участие в <…> флотилии "Сумуд"».

Около 170 активистов флотилии уже депортированы в свои страны.

5 октября МИД Израиля заявил, что утверждения о жестоком обращении с Тунберг и другими задержанными из флотилии «Сумуд» являются ложью.

2 октября МИД Израиля сообщил о перехвате всех судов «Флотилии стойкости». 4 октября внешнеполитическое ведомство страны проинформировало, что в Турцию депортировали 137 участников флотилии «Сумуд», в числе которых граждане США, Италии, Великобритании, Иордании, Кувейта, Ливии, Алжира, Мавритании, Малайзии, Бахрейна, Марокко, Швейцарии, Туниса и Турции. По данным израильской стороны, их истинной целью была «провокация на службе "Хамаса", а не гуманитарная помощь».

