Активистку Грету Тунберг депортируют из Израиля в Грецию
Шведскую экоактивистку Грету Тунберг, задержанную на флотилии с гуманитарной помощью «Сумуд», депортируют из Израиля в Грецию. Об этом пишет New York Post.
Активистку отправят в Афины 6 октября рейсом, оплаченным правительством Греции. Вместе с ней будут 27 активистов из Греции, которые были «среди сотен, принявших участие в <…> флотилии "Сумуд"».
Около 170 активистов флотилии уже депортированы в свои страны.
5 октября МИД Израиля заявил, что утверждения о жестоком обращении с Тунберг и другими задержанными из флотилии «Сумуд» являются ложью.
2 октября МИД Израиля сообщил о перехвате всех судов «Флотилии стойкости». 4 октября внешнеполитическое ведомство страны проинформировало, что в Турцию депортировали 137 участников флотилии «Сумуд», в числе которых граждане США, Италии, Великобритании, Иордании, Кувейта, Ливии, Алжира, Мавритании, Малайзии, Бахрейна, Марокко, Швейцарии, Туниса и Турции. По данным израильской стороны, их истинной целью была «провокация на службе "Хамаса", а не гуманитарная помощь».