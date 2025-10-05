Газета
Главная / Политика /

Израильский МИД назвал «наглой ложью» слова о жестоком обращении с Тунберг

Ведомости

Утверждения о жестоком обращении со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг и другими задержанными из флотилии «Сумуд» являются наглой ложью. Об этом говорится в сообщении МИД Израиля.

«Все законные права задержанных полностью соблюдены», – подчеркнули в внешнеполитическом ведомстве.

По данным израильского МИДа, сама Тунберг и другие задержанные якобы отказались ускорить свою депортацию, настаивая на продлении срока их пребывания под стражей.

2 октября МИД Израиля сообщил о перехвате всех судов «Флотилии стойкости». Согласно информации ведомства, из 47 судов, участвовавших в акции, лишь одно пока не было остановлено.

4 октября МИД Израиля сообщил, что в Турцию депортировали 137 участников флотилии «Сумуд», в числе которых граждане США, Италии, Великобритании, Иордании, Кувейта, Ливии, Алжира, Мавритании, Малайзии, Бахрейна, Марокко, Швейцарии, Туниса и Турции. По данным израильской стороны, их истинной целью была «провокация на службе «Хамаса», а не гуманитарная помощь».

