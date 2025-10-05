Израильский МИД назвал «наглой ложью» слова о жестоком обращении с Тунберг

4 октября МИД Израиля сообщил, что в Турцию депортировали 137 участников флотилии «Сумуд», в числе которых граждане США, Италии, Великобритании, Иордании, Кувейта, Ливии, Алжира, Мавритании, Малайзии, Бахрейна, Марокко, Швейцарии, Туниса и Турции. По данным израильской стороны, их истинной целью была «провокация на службе «Хамаса», а не гуманитарная помощь».