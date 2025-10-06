Газета
Министр обороны ФРГ обвинил Путина в якобы организации налета БПЛА на Германию

Ведомости

Министр обороны ФРГ Борис Писториус обвинил президента РФ Владимира Путина в якобы организации попадания беспилотника в воздушное пространство Германии. Об этом он заявил в интервью Handelsblatt.

«Речь идет о провокациях, нагнетании страха и разжигании острых дискуссий. Путин очень, очень хорошо знает Германию, как мы все знаем. Он также знаком с немецкими инстинктами и рефлексами», – сказал Писториус.

По его словам, якобы нарушения Россией воздушного пространства других стран направлено на создание неопределенности.

Handelsblatt пишет, что 2 и 3 октября в аэропорту Мюнхена были замечены дроны. В городе движение воздушных судов было временно ограничено по соображением безопасности. По данным газеты, неизвестно, кому принадлежат беспилотники.

Bild писала, что речь шла о военных разведывательных дронах. По данным издания, БПЛА также зафиксировали в западной части аэропорта Франкфурта. Полицейские задержали 41-летнего гражданина Хорватии, управлявшего дроном. Против него возбуждено дело об административном правонарушении, ведется расследование.